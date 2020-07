Fisco: Gelmini, raggiro del governo che chiede indietro aiuti per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, nell'inspiegabile immobilismo del governo, sarà il lunedì nero del fisco: 4,5 milioni di contribuenti interessati, con l'Erario che attende un gettito di 8,4miliardi di euro. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “In questi mesi l'esecutivo s'è fatto bello propagandando aiuti alle imprese e ai liberi professionisti colpiti dalla crisi: alcuni sotto forma di prestiti agevolati, altri travestiti da bonus e altri ancora, pochissimi a fondo perduto”, ha spiegato, sottolineando che adesso con la mancata proroga della scadenza di domani Palazzo Chigi “chiede indietro questi aiuti che dovevano servire a dare ossigeno a tante realtà del paese, e li chiede tutti e subito: le tasse prima di tutto”. Una partita di giro, ha aggiunto, con i soldi che per troppi italiani sono entrati dalla porta per uscire poco dopo dalla finestra. “Un vero e proprio raggiro che rischia di soffocare sul nascere piccoli barlumi di ripresa: occorre rinviare tutte le scadenze fiscali al 2021”, ha concluso.(Com)