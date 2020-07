Ue: Fornaro (Leu), tenere insieme interessi nazionali e solidarietà tra paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato europeo sugli strumenti da attivare per contrastare la crisi economica prodotta dal Covid-19 è reso più difficile e complicato dalla diffusione in Europa di sovranismi e egoismi vari: il governo sta conducendo con coerenza e impegno una battaglia per trovare un giusto equilibrio tra interessi nazionali e solidarietà tra i paesi dell'Unione. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera dei deputati, Federico Fornaro. “Con buona pace della destra sovranista italiana, non ci sono alternative alla strategia italiana e di tutti quei paesi che credono nella prospettiva di un'Europa solidale e capace di ridurre le diseguaglianze territoriali e sociali”, ha detto, sottolineando che in queste ore gli interessi italiani “si difendono al meglio proprio rilanciando un piano straordinario anti Covid che aiuti solidarmente e concretamente i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia”. (Com)