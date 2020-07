Borsellino: Mulè (FI), ricordo strage pretende coraggio della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato, Giorgio Mulè, ha voluto commemorare l'anniversario della strage di via D'Amelio sottolineando che "il ricordo del 19 luglio 1992, della strage, pretende il rispetto della memoria e il coraggio della verità. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino, a Agostino Catalano, a Walter Cosina, ad Emanuela Loi, a Vincenzo Li Muli e a Claudio Traina". "Oggi come 28 anni fa siamo attoniti per la violenza e la barbarie dell'attacco mosso allo Stato. Ma oggi come allora siamo certi che la forza della comunità italiana ha saputo essere unita nel costringere alla resa quei vili che seminarono morte e terrore", conclude.(Com)