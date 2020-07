Frosinone: trovano scheda carburanti e fanno rifornimento, due denunciati a Fontana Liri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 40enne ed una 35enne, entrambi di Fontana Liri sono state denunciati per furto dai carabinieri di Veroli e di Fontana Liri. L’indagine è nata a seguito della denuncia di furto presentata lo scorso 17 luglio dal dipendente di una stazione di servizio di Castelmassimo a Veroli, circa un ammanco di denaro sulla scheda carburanti in suo possesso, dimenticata all’interno della colonnina del distributore automatico. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti nell’area di servizio, i militari operanti sono riusciti ad identificare e denunciare i due i quali in possesso della scheda carburanti avevano effettuato dei rifornimenti. (Rer)