Usa: diritti d'autore sulla musica, Twitter rimuove video di campagna per Trump

- Twitter ha rimosso un video per la campagna elettorale del presidente Donald Trump, a seguito della denuncia per violazione dei diritti d'autore. I due minuti di immagini, accompagnati dalla musica del gruppo rock Linkin Park, descrive in crescendo l'avvento di Trump contro le elite di Washington impersonate dal probabile sfidante, Joe Biden. Il filmato, che secondo il "New York Post" è stato prodotto da sostenitori del presidente, era stato pubblicato del responsabile social media della Casa Bianca, Dan Scavino, e rilanciato dallo stesso Trump. "Linkin Park non ha mai appoggiato e non appoggia Trump, e non autorizza la sua organizzazione a usare nessuna delle nostre musiche", si legge nel profilo Twitter di della banda rock, che rende noto l'invio di una diffida. Il "contenuto è stato disabilitato in seguito a una segnalazione da parte del titolare del copyright", si legge ora sul messaggio. Nelle stesse ore, tornava ad essere molto rilanciato un messaggio dello scomparso leader dei Linkin Park, Chester Bennington, che nel 2017 definiva Trump "una minaccia peggiore del terrorismo". (Nys)