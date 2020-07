Roma: aveva 1 chilo di marijuana nelle zaino, 23enne arrestato da agenti fuori servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un corriere della droga è stato arrestato nei giorni scorsi da due agenti liberi dal servizio. I poliziotti, un agente del commissariato Celio ed un agente della II sezione della Sezione Volanti, mentre passavano sullo snodo nazionale della stazione Tiburtina, hanno notato un giovane straniero che camminava con fare sospetto. L'uomo, nigeriano di 23 anni, dopo essere sceso dall'autobus con uno zaino in spalla, alla vista degli agenti ha cercato di nascondersi celermente dietro un muro che delimitava l'ingresso alla stazione ferroviaria. I poliziotti, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di seguirlo. A passo svelto, si è diretto verso la banchina del treno in partenza per Terni e si è seduto su una panchina mantenendo una distanza sospetta dallo zaino che portava con se. Gli operatori di polizia, pertanto procedendo al controllo hanno rinvenuto nello zaino un chilo e 68 grammi di marijuana. A seguito di perquisizione personale, nella scarpa destra sono stati rinvenuti altri 2 grammi della stessa sostanza. Il 23enne quindi, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. (Rer)