Ue: Macron, Francia e Germania collaborano per piano ripresa senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e la Germania spingono per un piano di ripresa "senza precedenti" a livello europeo. Lo ha scritto in un tweet il presidente francese Emmanuel Macron. "Collaboriamo con il cancelliere (Angela) Merkel per un piano di ripresa senza precedenti, a livello della crisi che stiamo attraversando, al culmine delle sfide per l'occupazione, il clima, la nostra sovranità e i valori dell'Europa", si legge nel tweet. (Frp)