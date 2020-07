Usa: segretario al Commercio Ross ricoverato per problemi "non gravi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario al Commercio degli Stati uniti, Wilbur Ross, 82 anni, è stato ricoverato per un problema "non grave" e non collegato alla Covid-19. Lo riferiscono fonti del dipartimento ai canali "Cnn" e "Fox News". "Il segretario Ross è stato accettato in ospedale per problemi non gravi e non legati al coronavirus", riferisce la fonte secondo cui il funzionario "sta bene e sarà presto dimesso". Per "Fox News", Ross è stato ricoverato venerdì in un ospedale nello stato di New York. Nato nel 1937 nel New Jersey, Ross è il membro più anziano del governo del presidente Donald Trump e uno di quelli più longevi alla Casa Bianca. (Nys)