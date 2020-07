Mafia: Tofalo, Borsellino simbolo di uno Stato che non si arrende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Paolo Borsellino, con l'amico e collega Giovanni Falcone, è il simbolo dell'Italia che combatte per la giustizia e la legalità: l'immagine sana di un paese che non si arrende di fronte alla mafia. Così in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio. “Nel 28mo anniversario della sua vile uccisione, ricordarne lo straordinario impegno per la legalità e onorarne la memoria, insieme a quella degli agenti della Polizia che con lui persero la vita nell'attentato, vuol dire non arretrare di un solo passo nella quotidiana lotta alla criminalità, e soprattutto non rendere vano il sacrificio di uomini e donne coraggiosi che hanno servito lo Stato fino all'estremo sacrifico”, ha detto, sottolineando che “da quei tragici giorni sono trascorsi 28 anni, e il dolore e la commozione sono ancora vivi”. “Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, i loro nomi e il loro coraggio resteranno per sempre indelebili nella coscienza degli italiani: oggi rendiamo omaggio a chi rappresenta il più alto esempio di fedeltà alle istituzioni”, ha concluso, aggiungendo che nel loro ricordo “troviamo ogni giorno la forza di perseguire, senza mai perdere di vista, la via dell'onestà e di compiere scelte chiare e coerenti". (Com)