Bulgaria: Mareshki (Volya), necessario governo di transizione nel paese

- La Bulgaria ha bisogno di un governo di transizione composto da esperti che guidino il paese fuori dalla crisi in corso e lo portino alle prossime elezioni. Lo ha affermato in un'intervista Veselin Mareshki, leader del partito di opposizione Volya, mentre le proteste antigovernative continuano nel paese dell'Europa sudorientale. I manifestanti nella capitale Sofia chiedono le dimissioni del primo ministro Bojko Borisov e di tutto il suo governo, accusandolo di corruzione e legami con gruppi criminali. "Non so se il governo si dimetterà, ma intervenendo in parlamento ho chiesto ai partiti il ​​buon senso e l'unità per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Ho anche chiesto la creazione di un gabinetto di esperti, che dovrebbe guidare la Bulgaria fuori dalla crisi e organizzare elezioni giuste e eque", ha detto Mareshki.(Seb)