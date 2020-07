Fase 3: Coldiretti, crack ristoranti costa tre miliardi in cibi e vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha un effetto negativo a valanga sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di almeno tre miliardi per i mancati acquisti in cibi e bevande sole nell’estate 2020. Lo si apprende dalle stime effettuate da Colditretti, che sottolinea come per i consumi extradomestici per pranzi e cene fuori casa sia stato previsto un calo del 40 per cento durante i mesi di luglio, agosto e settembre per l’emergenza Covid-19. Una drastica riduzione dell’attività, prosegue la nota, che si trasferisce sulla mancata vendita di molti prodotti agroalimentari che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco: in alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione, precisa la Coldiretti, rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato. A pesare oltre alla crisi econonica e alla diffidenza degli italiani, si legge nell’analisi, è soprattutto la mancanza del turismo dall’estero con oltre 16 milioni di cittadini stranieri in vacanza in Italia nel 2019 durante i mesi di luglio, agosto e settembre che quest’anno rischiano di essere praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontate l’emergenza. Un vuoto pesante, scrive Coldiretti, che non viene purtroppo compensato dalla svolta patriottica degli italiani che per il 93 per cento ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia. (Com)