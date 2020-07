Siria: al via elezioni parlamentari nonostante guerra, sanzioni e crisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come avvenuto nelle precedenti consultazioni, il partito Baath del presidente Bashar al Assad e i movimenti alleati dovrebbero ottenere la maggior parte dei 250 seggi del parlamento. Per questa tornata sono state autorizzate diverse liste elettorali non direttamente collegabili al partito al potere, ma non figurano veri e propri partiti o movimenti di opposizione. I risultati sono attesi per il prossimo 21 luglio. Alle ultime elezioni del 2016 l'affluenza alle urne si è attestata al 57 per cento. (segue) (Res)