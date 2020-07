Borsellino: Meloni (Fd'I), continuiamo a lottare per suo sogno Italia libera da mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 28 anni dalla Strage di Via D'Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, continuiamo a lottare ogni giorno per realizzare il suo sogno di un'Italia libera dalla mafia. Non dimentichiamo un grande uomo, un servitore dello Stato e della legalità. Paolo vive". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del 28esimo anniversario della strage di via D'Amelio. (Rin)