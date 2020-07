Roma: nascondevano droga tra cespugli a Tor Bella Monaca, arrestati due spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Casilino Nuovo a Roma hanno arrestato due giovani romani di 23 e 18 anni, responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Durante i controlli antidroga nei quartieri di Tor Bella Monaca e Torre Angela, è emerso che, in via Bitonto, due giovani di colore spacciavano droga in strada, proprio davanti ad un'attività commerciale, nascondendo le dosi da cedere sia tra i cespugli che in mezzo al materiale di scarto edile accatastato in uno degli angoli del piccolo piazzaletto antistante l'attività commerciale. I due ragazzi sono stati colti in due diverse occasioni a cedere due dosi della sostanza a due distinti acquirenti e sono stati trovati in possesso di un totale di ulteriori 111 dosi, alcune chiuse in bustine di nylon trasparente con chiusura ermetica a pressione ed alcune in 59 piccoli barattolini cilindrici in plastica, per un peso complessivo lordo di circa 400 grammi di hashish e di 120 euro. (Rer)