Borsellino: Bonafede, vicinanza a famiglie vittime che attendono ancora risposta giustizia italiana

- Sono trascorsi ventotto anni dalla strage di via D’Amelio in cui vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina: la mia vicinanza va innanzitutto ai loro familiari, che in quei maledetti istanti vennero violentemente privati dei loro cari e che ancora oggi attendono una risposta della giustizia italiana che con mille difficoltà, ostacoli e depistaggi continua a cercare la verità. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Si tratta di una verità a cui hanno diritto non solo le famiglie ma tutto il popolo italiano che, in quel pomeriggio del 19 luglio 1992, ad appena due mesi di distanza dalla strage di Capaci, subì una nuova ferita che non verrà mai rimarginata”, ha scritto il ministro, ricordando che il popolo siciliano reagì con forza scendendo per strada per urlare che la Sicilia non si sarebbe arresa alla mafia. (segue) (Rin)