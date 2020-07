Borsellino: Bonafede, vicinanza a famiglie vittime che attendono ancora risposta giustizia italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Davanti a quelle immagini atroci tutto il popolo italiano si sentì unito nel percorrere l’unica strada possibile: la lotta alla mafia senza quartiere; una lotta che, come ci ha insegnato Paolo Borsellino, deve essere anche culturale, contro ogni genere di comportamento, parola o silenzio complice di un fenomeno, quello mafioso, che deve essere condannato come il peggiore dei mali possibili”, ha aggiunto. Anche lo Stato, ha continuato il Guardasigilli, ha reagito ma purtroppo non è sempre stato all’altezza del suo popolo, a cominciare dal fatto che non è stato in grado di proteggere i propri servitori: questa consapevolezza oggi deve servire a non abbassare la guardia, nemmeno per un istante. “È una vera e propria guerra, che non deve conoscere pause nella consapevolezza che la mafia si è evoluta e ci pone di fronte a sfide sempre nuove: dalla lotta alla corruzione al voto di scambio politico mafioso; dalla necessaria legge sull’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario alla ricerca della verità sulle stragi e dei responsabili non ancora individuati; è una guerra da portare avanti tutti insieme, compatti”, ha concluso. (Rin)