Ue: Macron, necessario trovare i giusti compromessi al Consiglio europeo

- Nonostante disaccordi e sensibilità diverse, è necessario trovare i giusti compromessi al Consiglio europeo. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, in arrivo al terzo giorno di riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. "Credo che sia ancora possibile", ha aggiunto. "Ma questi compromessi, e lo dico molto chiaramente, non saranno fatti a scapito dell'ambizione europea". Per quanto riguarda lo stato di diritto, Macron ha affermato che vi è stato un "ampio consenso nel dire che non dobbiamo arrenderci". Sulla governance del fondo di recupero, il presidente francese ha affermato che "dobbiamo concludere la discussione". (Beb)