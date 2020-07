Roma: traditi da cintura sicurezza, in due arrestati su Gra per possesso di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Fidene sulla corsia esterna del Gra all'altezza dell'uscita Porte di Roma. Si tratta di un 21enne ed un 55enne che, a bordo di un'autovettura, viaggiavano sulla corsia di sorpasso in modo anomalo. Affiancata l'autovettura i poliziotti hanno notato che gli occupanti non indossavano le cinture di sicurezza e pertanto, azionati i dispositivi, li hanno fatti accostare sulla corsia di emergenza ed in sicurezza per un controllo. I due si sono mostrati nervosi e molto agitati motivo per il quale i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e al mezzo. Indosso al più giovane sono stati trovati diversi grammi di marijuana mentre al 55enne circa 50 grammi di cocaina. Nell'autovettura, nascosta all'interno della cuffia del cambio, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 50 grammi di cocaina. L'autovettura è stata posta sotto sequestro. (Rer)