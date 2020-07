© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventotto anni fa veniva brutalmente assassinato Paolo Borsellino: la lotta alle mafie non sia solo una prerogativa della magistratura e delle forze dell'ordine ma un impegno dello Stato in tutte le sue articolazioni. Così in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia. (Com)