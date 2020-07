Borsellino: Crimi (M5s), lo ricordiamo con tristezza e volontà di reagire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi viviamo con profonda tristezza il ricordo di Paolo Borsellino. Ma questa tristezza è anche il segno di una rabbia, di una volontà di reagire contro la violenza e il malaffare che è ancora viva, presente, forte. E questa forza, questa energia, non possiamo sprecarla". Lo scrive su Facebook il leader politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, in occasione del 28esimo anniversario della strage di Via D'Amelio in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque componenti della sua scorta. Ancora oggi, "al solo pensiero di cosa accadde quel 19 luglio 1992, il respiro torna a mancare e la tristezza ci travolge. Ogni volta che penso a Paolo Borsellino, penso non solo al suo straordinario senso di giustizia e amore per la libertà, ma anche alla consapevolezza dell'estremo sacrificio. Penso al coraggio, immenso e ineguagliabile, di un padre di famiglia, di un marito, di un magistrato, di un uomo delle istituzioni, di un eroe che sapeva di essere stato condannato a morte dalla mafia. Sapeva - ha aggiunto - che ogni giorno poteva essere l'ultimo della sua vita". "Mentre rivolgiamo il nostro pensiero a chi non c'è più - ha sottolineato - dobbiamo fare altrettanto nei confronti di chi oggi c'è e lotta ogni giorno contro quella montagna di sterco che è la mafia, e contro l'omertà, i silenzi, la rassegnazione, la paura su cui prospera. È a questi eroi moderni che dobbiamo affiancarci, portando il nostro piccolo e grande contributo in una battaglia cruciale per il paese. Le future generazioni - ha concluso - meritano un mondo migliore di quello in cui stiamo vivendo, un mondo che sia in grado di difendere i diritti e le libertà individuali delle persone da qualsiasi forma di violenza. Un mondo che dobbiamo impegnarci a costruire giorno per giorno, a testa alta, tutti insieme". (Rin)