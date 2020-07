Consiglio Ue, Merkel: "E' possibile che oggi non si arrivi a un accordo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste la possibilità che anche nella terza giornata del Consiglio europeo non si arrivi a un accordo. Lo ha affermato questa mattina il cancelliere tedesco Angela Merkel, prima dell’inizio dei lavori a Bruxelles. “Siamo arrivati al terzo giorno di negoziati e certamente sarà quello decisivo”, ha detto Merkel, rilevando come “a questo punto, abbiamo lavorato molto attentamente su varie questioni, inclusa la grandezza del Fondo per la ripresa, la sua gestione e anche in merito allo stato di diritto”. “Non posso ancora dire se si troverà una soluzione”, ha aggiunto il cancelliere. Pur evidenziando la “buona volontà” dei leader europei, ci sono ancora posizioni distanti. “Per questo motivo sarò fra coloro che spingeranno per un accordo, ma è anche possibile che non si abbiamo risultati per oggi”, ha detto Merkel. (Res)