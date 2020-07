Roma: arriva la polizia e "volano" involucri di droga, denunciato 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti di Fidene, nel corso di un controllo amministrativo presso un locale in via Ferruccio Amendola, hanno denunciato in stato di libertà un 18enne romano. Gli agenti hanno notato il ragazzo che, seduto ad un tavolo nello spazio esterno del locale, alla loro vista ha gettato in terra due involucri poi recuperati accertando che conteneva circa 30 grammi di hashish, mentre 12 grammi l'altro. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un terzo involucro di circa 2 grammi di fumo e 225 euro in contanti mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 2 bilancini di precisione funzionanti. (Rer)