Roma: baracca dello spaccio di shaboo, arrestata spacciatrice in via Foce Aniene

- Un'indagine degli investigatori del commissariato Villa Glori ha permesso di arrestare una donna di origini filippine che riforniva di shaboo i clienti di via Foce dell'Aniene a Roma. Residente all'interno di una baracca ubicata nella stessa via e già nota alle forze dell'ordine, è stata oggetto di perquisizione da parte degli uomini di Villa Glori, che, durante la perquisizione hanno rinvenuto 5 grammi di della droga custoditi dentro carta stagnola e già pronti per essere immessi sul mercato oltre a 2400 euro in contanti. Ultimati gli atti, per 40enne, sono scattare le manette e dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (Rer)