Siria: al via le elezioni parlamentari nonostante guerra, sanzioni e crisi economica

- Hanno preso il via oggi in Siria le elezioni per il rinnovo del parlamento nonostante la situazione di crisi devastante che sta affrontando il Paese alle prese con una guerra in corso dal 2011, sanzioni economiche dei Paesi occidentali e la pandemia di di coronavirus. Le elezioni, rimandate due volte a causa della pandemia di coronavirus, si svolgono per la prima volta nelle ex roccaforti dell'opposizione in cui il governo di Damasco ha ancora un controllo parziale: al Hasakah, Idlib e al Raqqa. Quelle di oggi sono le terze elezioni dell’assemblea parlamentare dopo l’inizio del conflitto nel 2011. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Sana’a”, sono 2.100 i candidati in corsa per i 250 seggi del parlamento, spalmati su 15 collegi per un totale di 7.400 seggi elettorali. Come accaduto per le altre tornate elettorali, i siriani fuggiti all’estero a causa della guerra non potranno votare in alcun modo.Come avvenuto nelle precedenti consultazioni, il partito Baath del presidente Bashar al Assad e i movimenti alleati dovrebbero ottenere la maggior parte dei 250 seggi del parlamento. Per questa tornata sono state autorizzate diverse liste elettorali non direttamente collegabili al partito al potere, ma non figurano veri e propri partiti o movimenti di opposizione. I risultati sono attesi per il prossimo 21 luglio. Alle ultime elezioni del 2016 l'affluenza alle urne si è attestata al 57 per cento.La Siria si trova anche a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus in una situazione economica critica con i prezzi dei prodotti alimentari che sono aumentati di oltre il 200 per cento nell'ultimo anno e ora si attestano a 20 volte i loro livelli prebellici, secondo dati del Programma alimentare mondiale (Pam). Per l’organizzazione delle Nazioni Unitge oltre l'80 per cento della popolazione siriana vive in condizioni di povertà e affronta una "crisi della fame senza precedenti". In questo contesto molti dei candidati hanno promesso di combattere l'inflazione e migliorare le infrastrutture distrutte dalla guerra. (Res)