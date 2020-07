Anzio: Grippo (Pd), vergognose scritte contro capogruppo Lina Giannino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte sono comparse delle scritte intimidatorie e offensive contro il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Anzio, Lina Giannino. A darne notizia in una nota è il consigliere regionale del Lazio del Partito democratico Valentina Grippo. "E' una vergogna -dichiara Grippo-. Purtroppo, non è la prima volta che la consigliera si trova di fronte a offese di questo genere; a inizio mandato le avevano bucato le ruote dell'auto, per dirne una. Conosco la consigliera Giannino per il coraggio con cui ha portato sempre avanti le battaglie nel consiglio comunale di Anzio. Personalmente quelle battaglie le ho spesso condivise, ma essere d'accordo con Lina non è un obbligo. Obbligatorio è invece essere persone civili, avere il coraggio di confrontarsi alla luce del sole, e non essere violenti e codardi. Per fortuna persone come Lina hanno la schiena dritta, non si intimoriscono, e anzi, escono ogni volta più forti. Ma è importante che i cittadini di Anzio vivano la viltà di questi gesti come un attacco alla libertà di tutti loro. Magari -conclude la nota- andandosi a vedere il lavoro di Lina e facendosi qualche domanda". (Com)