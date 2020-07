Milano: muore dopo una rissa allo Stadera, ipotesi malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino bengalese di 44 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è morto ieri sera dopo aver partecipato a una rissa nel parchetto di via Montegani, nel quartiere Stadera di Milano. L’allarme è stato diramato alle 21.20, quando l’uomo si è accasciato a terra. I soccorritori, giunti sul posto, hanno trovato il 44enne in arresto cardiocircolatorio. I tentativi di rianimarlo sono stati vani e l’uomo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Paolo. Sul luogo della rissa sono state trovate delle catene, con cui sembra però che la vittima non sia stata colpita. Sul suo corpo, infatti, i primi rilievi non hanno riscontrato ferite e sul posto non c’erano tracce di sangue. L’ipotesi più accreditata, in attesa dell’autopsia, è che l’uomo sia morto per infarto. Resta da capire se causato dall’agitazione dovuta alla rissa, a cui pare che abbiano partecipato 5/6 persone, che si conoscevano tra loro. Sull’accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano. (Rem)