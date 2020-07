Borsellino: Leodori, un grande uomo di Stato uniti contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Borsellino è stato ed è "un grande uomo di Stato". Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori nel 28esimo anniversario della strage di via D'Amelio. "Ricordiamo oggi il suo sacrificio come quello di altri uomini dello Stato, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi che persero la vita per noi, per una democrazia libera dalle mafie. Una democrazia, uno Stato che vanno difesi e tutelati ogni giorno. Un dovere verso le giovani generazioni e -conclude Leodori- verso chi ha perso la vita per mano delle mafie contro cui politica e istituzioni devono essere unite più che mai". (Com)