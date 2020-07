Francia: fermato individuo in merito a incendio cattedrale di Nantes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia francese ha arrestato un individuo nel corso dell’indagine relativa all’incendio scoppiato ieri nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Nantes. Lo riferiscono i media francesi. L’uomo arrestato sarebbe un migrante 39enne, che aveva lavorato come volontario nella cattedrale nei giorni precedenti. Gli inquirenti hanno fermato l’uomo per controllare meglio alcune incongruenze sugli orari nei quali l’individuo avrebbe riferito di aver lasciato la cattedrale. Secondo il pubblico ministero di Nantes, Pierre Sennès, "almeno tre inneschi distanziati l’uno dall’altro sono stati osservati nella cattedrale”. Un'inchiesta è stata aperta per "incendio doloso", secondo Sennès. "L'indagine è aperta sulla base delle osservazioni fatte, dopo la scoperta di tre inneschi distanziati l'uno dall'altro all’altezza del grande organo, a destra e a sinistra della navata", ha riferito Sennès. L'incendio ha danneggiato principalmente il grande organo “che sembra essere completamente distrutto”, ha dichiarato il direttore del dipartimento dei Vigili del fuoco, il generale Laurent Ferlay, durante un briefing con la stampa davanti alla cattedrale. “La piattaforma su cui si trova è molto instabile e rischia di crollare”, ha aggiunto. "Non siamo nello scenario" di Notre-Dame, ha aggiunto. (Frp)