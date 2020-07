Iraq, il ministro Esteri iraniano Zarif oggi in visita oggi a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, è giunto oggi in Iraq alla guida di una delegazione di alto profilo per una serie di incontri con i vertici del governo iracheno e della regione autonoma del Kurdistan. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Irna", Zarif terrà una conferenza stampa congiunta con l'omologo iracheno Fuad Hussein e avrà colloqui con il premier Mustafa al Kadhimi, il presidente Barham Salih, il presidente del Consiglio giudiziario Faiq Zidan, il presidente della Camera dei rappresentanti Mohamed al Halbousi e il leader delle forze della Mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita filo-iraniane) Falih al Fayyadh. La visita di Zarif precede di un giorno il viaggio in Arabia Saudita, principale rivale regionale dell'Iran, del primo ministro Kadhimi il cui governo ha fortemente mutato il rapporto con Teheran nel tentativo di limitarne l'egemonia.