Ue: Conte, partito Consiglio europeo è ancora aperta

- La partita del Consiglio europeo è ancora aperta, ci sono vari punti su cui i leader continuano a negoziare. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Bruxelles alla fine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. Il capo del governo ha ricordato come ci siano “vari punti su cui stiamo negoziando”, citando la ripartizione tra sussidi e prestiti, l’attuazione dei programmi, “alcune condizionalità come lo stato di diritto”, “i rebates nel quadro finanziario pluriennale”. L’Italia, ha proseguito Conte, non può accettare che il programma Next Generation Eu possa essere compromesso nella sua efficacia e consistenza, che diventi inutile per la ripartenza, per il nostro paese e l’Europa intera”. Stiamo cercando di costruire un percorso “che porti anche i paesi frugali a sottoscrivere questo accordo”, ha aggiunto Conte. Purtroppo stiamo parlando di un progetto di bilancio molto articolato, cui si aggiunge il Fondo per la ripresa, che va approvato all’unanimità, ha ricordato il premier. “Siamo in una casa comune”, ha aggiunto Conte, secondo cui bisogna entrare in una dimensione “che vada aldilà delle partite contabili”, perché “o siamo tutti vincitori o usciremo tutti sconfitti”. Di conseguenza, “dobbiamo chiudere l’accordo, è nell’interesse di tutti”.(Beb)