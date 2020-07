Business news: Arabia Saudita-Iraq, confermato impegno a riduzione produzione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq e Arabia Saudita hanno confermato l’impegno a ridurre la produzione di greggio come previsto dall'accordo Opec+. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". L’andamento del mercato petrolifero è stato al centro del colloquio telefonico tra i ministri dell’Energia saudita, principe Abdulaziz bin Salman, e del Petrolio iracheno, Ihsan Abdul Jabbar Ismail. Quest'ultimo ha affermato che l'Iraq continuerà nella riduzione dell'output petrolifero fino a raggiungere per intero entro agosto il taglio previsto dall'accordo, compensando da luglio a settembre la sovrapproduzione di maggio e giugno. In aprile, è stato raggiunto un accordo per un taglio di produzione di petrolio, che metterà fine alla guerra dei prezzi alla base del crollo del prezzo del greggio. I paesi dell'Opec+ si sono impegnati a tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno. Si tratta della riduzione maggiore della storia. L'accordo è giunto dopo una settimana di trattative e quattro giorni di videoconferenze. Queste trattative hanno portato ad un'intesa fra i maggiori paesi produttori al mondo. L'accordo è stato raggiunto anche per far fronte all'impatto della pandemia da coronavirus sulla domanda di petrolio. (Res)