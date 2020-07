Business news: Arabia Saudita, ritirata definitivamente licenza al canale televisivo qatariota "beIN Sports"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità generale per la concorrenza dell’Arabia Saudita ha ritirato definitivamente la licenza per trasmettere nel Regno al canale televisivo qatariota "beIN Sports". Lo riferisce il quotidiano “Al Arabi al Jadid”. Riad aveva già fermato le trasmissioni del canale nel 2017 a seguito dell’inizio dell’embargo contro il Qatar da parte del cosiddetto “quartetto arabo” formato da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto. Il Gac ha affermato di aver stabilito che "beIN Sports", che ha i diritti di copertura regionale per i principali eventi sportivi come la Premier League, abbia "abusato della sua posizione dominante attraverso diverse pratiche monopolistiche". Oltre a cancellare definitivamente la licenza di "beIN Sports" in Arabia Saudita, il Gac ha multato l'emittente 10 milioni di riyal sauditi (2,3 milioni di euro). Il mese scorso, l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) si è espressa a favore del Qatar dopo che Doha ha presentato una denuncia nel 2018 in merito alle presunte violazioni delle regole commerciali e delle pratiche commerciali illegali dell'Arabia Saudita. Secondo Doha, l'Arabia Saudita aveva bloccato illegalmente la trasmissione di “beIN Sports”, mandando in onda filmati della stessa rete qatariota in streaming tramite l’emittente" BeoutQ". L'Omc ha condannato l'Arabia Saudita per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale per il suo rifiuto di agire contro BeoutQ. (Res)