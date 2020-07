Business news: Iraq, inaugurata seconda sezione centrale termoelettrica di Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno ha inaugurato la seconda sezione della centrale termoelettrica di Khabat, nei pressi di Erbil. Lo riferisce l’emittente curdo-irachena “Rudaw”. L’impianto è entrato in funzione ufficialmente ieri alla presenza del premier del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani. Con la nuova sezione la centrale produce ora circa 300 megawatt di elettricità, aumentando del 10 per cento la produzione giornaliera di energia elettrica in tutta la regione. Il progetto è costato circa 564 milioni di dollari. La seconda sezione del Khabat Thermal Power è stata inaugurata quasi tre anni dopo l'inizio della prima parte dell'impianto. La regione del Kurdistan e l'Iraq soffrono di carenze croniche di elettricità e infrastrutture fatiscenti. Il premier Barzani ha descritto il progetto come "strategico” per la regione del Kurdistan. "Questo progetto è iniziato durante il mandato del precedente governo e esecutivo ha deciso di continuare il buon operato e terminarlo", ha dichiarato Barzani. L'accordo per la creazione della centrale termoelettrica è stato firmato all'inizio di agosto 2012 tra l'allora primo ministro Nechirvan Barzani, la Korea National Oil Corporation e la società siderurgica sudcoreana Posco. L'accordo prevedeva che la centrale fosse terminata in 36 mesi, ma i lavori sull'impianto sono stati sospesi a causa di una serie di crisi che hanno afflitto la regione, tra cui la lotta contro lo Stato islamico (Isis), lo scontro sui proventi petroliferi tra Erbil e il governo federale di Baghdad e anche a causa del grande afflusso di rifugiati sfollati interni nella regione autonoma del Kurdistan. La regione autonoma del Kurdistan ha attualmente 14 centrali elettriche, tra cui la stazione di Khabat, che producono complessivamente oltre 3.000 megawatt di energia elettrica, che tuttavia non sufficienti a soddisfare la domanda di energetica regionale, pari a 5.000 megawatt. Il furto di elettricità e un consumo eccessivo hanno aggravato la carenza di energia. Il governo di Erbil già approvato una proposta per la privatizzazione del fragile settore elettrico della regione del Kurdistan, ma non sono ancora state prese misure per attuare la riforma. (Irb)