Business news: Emirati, completata la costruzione del secondo reattore della centrale nucleare di Barakah

- E’ terminata la costruzione del secondo reattore, su un totale di quattro, della centrale nucleare di Barakah, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Una volta completamente operativo, l’impianto coprirà il 25 per cento del fabbisogno di energia elettrica della confederazione emiratina. La fase successiva è quella di ottenere la licenza operativa dal regolatore nucleare degli Emirati Arabi Uniti e l'approvazione per iniziare a caricare e assemblare combustibile nucleare, prima di avviare il secondo reattore. Gli ingegneri hanno iniziato a caricare combustibile nucleare nel primo reattore a marzo. "Oggi siamo un passo avanti verso la garanzia di un futuro più pulito e luminoso per le generazioni a venire", ha affermato Mohamed al Hammadi, amministratore delegato della Emirates Nuclear Energy Corporation, la cui consociata Nawah gestisce l'impianto. "Questi risultati evidenziano i vantaggi della costruzione simultanea di quattro reattori identici, poiché le lezioni apprese durante la costruzione dell'Unità 1 hanno contribuito al successo dello sviluppo delle Unità 2, 3 e 4 dell'impianto di Barakah", ha affermato Al Hammadi. Barakah è la prima centrale nucleare realizzata in un Paese arabo. Allo stato attuale, il paese ottiene quasi tutta la sua energia dalle centrali elettriche a gas e alcune dai campi solari. La costruzione di Barakah ha richiesto più di un decennio ed è il prodotto di una partnership a lungo termine con la Korea Electric Power Corporation, che è appaltatore principale e partner di joint venture. Barakah, che si trova a oltre 200 chilometri a ovest della città di Abu Dhabi, è uno dei più innovativi progetti nucleari al mondo, con quattro unità APR-1400 in costruzione contemporaneamente. Alla massima capacità, consentirà un risparmio di emissioni fino a 21 milioni di tonnellate all’anno, pari 3,2 milioni di automobili dalle strade ogni anno. (Res)