Business news: Libano, ministro Ghajar, impossibile attirare investitori nel settore dell'energia elettrica

- Il ministro dell’Energia del Libano, Raymond Ghajar, ha dichiarato che al momento non ci sono investitori per il fatiscente settore dell’energia elettrica nazionale. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". La compagnia elettrica libanese - Electricité du Liban - accumula perdite di 1,5 miliardi di dollari ogni anno. Secondo il ministro, attirare investitori è "diventato praticamente impossibile dopo il default" del paese dichiarato a maggio dal premier Hassan Diab per incapacità di ripagare un debito di 90 miliardi di dollari, pari al 170 per cento del prodotto interno libanese. Ghajar ha aggiunto che "nessuno, secondo me, verrà e costruirà una centrale elettrica da 500 milioni di dollari dicendo: non voglio niente da te, firma solamente qui". Nei giorni scorsi, un certo numero di manifestanti si è riunito fuori dal quartier generale del ministero dell'Energia di Beirut per protestare contro il razionamento dell'energia elettrica in Libano. La decennale problematica delle forniture di elettricità nel paese dei cedri si è ulteriormente aggravata di recente a causa dei ritardi nelle consegne di approvvigionamento di carburante alle centrali elettriche. La situazione è peggiorata, inoltre, anche a causa della crisi economica e della svalutazione della moneta nazionale. I manifestanti, riuniti per denunciare il razionamento della corrente elettrica in corso da diverse settimane, chiedono al ministro dell'Energia Ghajar di dimettersi se "non trova una soluzione per rifornire le centrali elettriche di carburante", secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna". Inoltre, i manifestanti hanno anche chiesto la formazione di una commissione d'inchiesta giudiziaria per affrontare "lo sperpero e l'appropriazione indebita di fondi pubblici". Da parte sua, il ministro Ghajar ha annunciato l'arrivo imminente di una nuova nave che trasporta carburante destinato a una parte delle unità produttive gestite da Electricité du Liban (Edl). Inoltre, ha anche annunciato l'arrivo, la prossima settimana, di una seconda nave, il cui carburante consentirà al fornitore pubblico Edl di aumentare le sue capacità di circa 1.000 megawatt. (Res)