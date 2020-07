Business news: aumento dei contagi in Sudafrica, Ramaphosa annuncia ripristino coprifuoco notturno e sospensione vendita alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato il ripristino del coprifuoco notturno e la sospensione della vendita di alcolici a causa di un aumento dei casi di coronavirus nel Paese. “Mentre ci avviamo verso il picco dei contagi, è fondamentale che non sovraccarichiamo le nostre cliniche e ospedali con lesioni prevenibili legate all'alcol”, ha detto il presidente in un discorso televisivo. “È ormai acclarato che la ripresa delle vendite di alcolici ha comportato un aumento sostanziale della pressione sugli ospedali, comprese le unità di terapia intensiva, a causa di incidenti stradali, violenze e traumi legati all'alcol”, ha detto Ramaphosa. “Al fine di preservare le capacità degli ospedali, la vendita e la distribuzione di alcol è quindi sospesa con effetto immediato”, ha aggiunto. Il Sudafrica è il Paese africano maggiormente colpito dalla pandemia: nelle ultime tre settimane si sono registrati in media 12 mila casi di contagio al giorno. (Res)