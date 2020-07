Polonia: ambasciatore Usa, esagerate le critiche Ue a Varsavia su valori democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche dell’Unione europea alla Polonia in merito ai valori democratici sono esagerate, laddove Bruxelles è invece poco propensa a prendere atto dei progressi fatti da Varsavia. Lo ha affermato in un’intervista l’ambasciatrice statunitense in Polonia, Georgette Mosbacher. In termini di crescita economica, i progressi fatti dalla Polonia sono poco riconosciuti, ha detto l’ambasciatrice Usa, ricordando come l’Ue guardi al paese “ancora come un adolescente, ma non lo è più”. Mosbacher ha poi aggiunto che l’accordo del 2019 fra i presidenti Andrzej Duda e Donald Trump per il trasferimento di mille truppe Usa in Polonia “sarà finalizzato in settimane, non mesi”. (Vap)