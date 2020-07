Business news: Cina, investimenti diretti esteri in aumento dell'8,4 per cento nel secondo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti esteri diretti (Ide) della Cina sono aumentati dell'8,4 per cento anno su anno nel secondo trimestre, rispetto a un calo del 10,8 per cento registrato nei primi tre mesi. Lo rivelano i dati diffusi dal ministero di Commercio cinese. Solo per giugno, l'afflusso di Ide si è attestato a 117 miliardi di yuan (16,7 miliardi di dollari), con un aumento del 7,1 per cento su base annua. Nel primo semestre, l'afflusso di Ide è ammontato a 472,2 miliardi di yuan (67,5 miliardi di dollari), in calo dell'1,3 per cento su base annua, restringendo di 9,5 punti percentuali rispetto al primo trimestre, secondo il ministero. Gli investimenti all'estero nelle industrie di servizi ad alta tecnologia sono aumentati del 19,2 per cento nel periodo gennaio-giugno. Tra questi, i servizi di ricerca e sviluppo e progettazione, i servizi di informazione, nonché i servizi di ispezione e collaudo, sono aumentati rispettivamente del 35,7, 20,9 e 8,7 per cento di anno in anno. (Cip)