Business news: la Cina acquista 522 tonnellate di soia statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha siglato un accordo per l'acquisto di 522 mila tonnellate di semi di soia dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto il dipartimento dell'Agricoltura Usa (Usda). Altre 351 mila tonnellate di semi di soia sono state vendute ad acquirenti statali in destinazioni sconosciute, ha riferito l'Usda. In un rapporto, il dipartimento ha dichiarato che le vendite all'esportazione di mais in Cina sono state pari a 1,37 milioni di tonnellate nella settimana terminata il 9 luglio, il più grande ammontare settimanale registrato. La Cina ha anche acquistato 323.739 tonnellate di grano nella stessa settimana, il più grande acquisto settimanale da marzo. (Cip)