Ue: Conte, domani faremo di tutto per chiudere il Consiglio europeo

- L’Italia farà di tutto per chiudere domani il Consiglio europeo, perché “rimandare questa partita non giova a nessuno”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Bruxelles alla fine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. “Domani proseguiremo, dobbiamo fare di tutto per chiuderlo, rimandare questa partita non giova a nessuno”, ha detto Conte parlando della prossima giornata di negoziati. Quando c’è un negoziato “così duro”, ha rilevato il premier, "c’è qualche momento in cui sorge il dubbio che non ci sia la contezza dei problemi che stiamo affrontando, il dubbio che qualcuno perda di vista quest’obiettivo”, ha detto Conte. (Beb)