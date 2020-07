Business news: il colosso taiwanese Tsmc pronto a bloccare le forniture di chip a Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) ha confermato il 16 luglio che intende sospendere i nuovi ordini per la fornitura di microchip da parte del colosso dell’elettronica cinese Huawei Technologies, in ottemperanza ai nuovi regolamenti per l’export varati dagli Stati Uniti. Tsmc, primo produttore mondiale a contratto di semiconduttori, ha comunque confermato l’obiettivo di incremento del fatturato annuo nell’ordine del 20 per cento, grazie alla solida domanda globale di smartphone 5G, infrastrutture elettronica e computazione ad alte prestazioni. Il colosso di Taiwan intende aumentare la spesa in conto capitale quest’anno, a dispetto delle ricadute della pandemia di coronavirus. “Ci atterremo senza eccezioni ai nuovi regolamenti (varati dalle autorità Usa). Non abbiamo accettato nuovi ordini da Huawei a partire dal 15 maggio”, ha dichiarato il presidente di Tsmc, Mark Liu, nel corso di una conferenza degli investitori, confermando le indiscrezioni diffuse già lo scorso maggio dalla stampa asiatica. (Cip)