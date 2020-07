Business news: Libano, Bifani, da ottobre 6 miliardi di dollari usciti illegalmente dal paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ottobre almeno 6 miliardi sono usciti illegalmente dal Libano tramite le banche del paese. Lo ha dichiarato l’ex direttore del ministero delle Finanze del Libano e membro del comitato negoziale con il Fondo monetario internazionale, Alain Bifani, in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". Bifani ha basato i suoi calcoli da dati della Banca centrale. Bifani si è dimesso dai due incarichi citati un paio di settimane fa, “dopo che è stato raggiunto un punto di non ritorno” nella gestione della peggiore crisi economica nel paese dei cedri dalla fine della guerra civile. Durante una conferenza stampa, Bifani ha citato “forze oscure e tirannia” come elementi che hanno impedito di correre ai ripari e ha messo in guardia dal congelamento dei depositi dei cittadini impedendo loro di farne uso. Bifani è stato direttore generale del dicastero delle Finanze per venti anni e faceva parte della commissione negoziatrice con il Fondo monetario internazionale (Fmi), cui il premier Hassan Diab e il suo governo hanno chiesto ufficialmente assistenza finanziaria il primo maggio e con il quale sono ancora in corso colloqui. Bifani è stato accusato di non aver fornito all'esecutivo dati affidabili riguardanti debito pubblico e perdite della Banca centrale, indebolendo quindi la posizione del governo nelle negoziazioni con l'Fmi. Attualmente il Libano sta attraversando la peggiore crisi economica dalla fine della guerra civile. Si prevede che il prodotto interno lordo rolli del 13,8 per cento quest'anno, i flussi di valuta straniera in ingresso si sono fermati, la lira libanese si è deprezzata dell'80 per cento sul mercato nero e l'inflazione ha raggiunto un tasso del 56 per cento. (Rel)