Business news: Medio Oriente, per Fmi 270 miliardi di dollari in meno da rendite petrolio nel 2020 per Gcc

- Secondo il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) perderanno 270 miliardi di dollari da rendite petrolifere nel 2020. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News". Stando alll'Fmi, la contrazione complessiva dell’economia nei paesi membri del Gcc sarà del 7,3 per cento, ossia del due per cento maggiore rispetto alle previsioni di aprile. Jihad Azour, direttore del dipartimento Medio Oriente e Asia centrale dell'Fmi, ha affermato che "i tagli maggiori del previsto dovuti all'accordo Opec+ e prezzi del greggio più bassi hanno impattato negativamente sulle esportazioni e condotto a effetti più significativi del previste sulle attività nella prima metà dell'anno. La ripresa è prevista più graduale di come pronosticato in precedenza". Azour ha aggiunto che anche i settori non petroliferi - turismo, trasporto, distribuzione - sono stati fortemente penalizzati dai limiti agli spostamenti e dal contenimento del coronavirus. Con riferimento specifico all'Arabia Saudita, l'Fmi prevede una contrazione del prodotto interno lordo di circa il 6,8 per cento nel 2020, oltre tre punti percentuali in meno rispetto alle proiezioni di aprile. Oltre al calo delle rendite petrolifere, Riad deve fare i conti anche con il crollo delle entrate derivanti dal pellegrinaggio alla Mecca, quest'anno fortemente ridotto in volume di partecipanti. (Res)