Business news: saudita Aramco annuncia riorganizzazione delle sue attività a valle

- La compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita Aramco ha annunciato la riorganizzazione delle sue attività a valle per sostenere e migliorare l'integrazione lungo tutta la catena di valore degli idrocarburi con l’obiettivo di migliorare le prestazioni finanziarie della società. Secondo quanto riferisce una nota della compagnia, il modello operativo a valle della società includerà quattro unità commerciali: carburanti, che comprendono commercializzazione, vendita al dettaglio e lubrificanti; sostanze chimiche; energia; condutture, distribuzione e terminal di stoccaggio. Queste unità aziendali saranno sostenute da tre differenti divisioni aziendali: produzione, strategia e marketing e affari correlati. La riorganizzazione, secondo la compagnia, mira a rendere maggiormente efficienti le attività a valle esistenti di Aramco, ma non rappresenta un cambiamento fondamentale nella struttura aziendale complessiva. Abdulaziz al Gudaimi, vicepresidente di Aramco per le attività a valle, ha dichiarato: “Sono entusiasta di lanciare un nuovo modello operativo che riteniamo possa aiutare a semplificare le nostre operazioni e rafforzare la nostra posizione di principale attore globale di energia e prodotti petrolchimici. Questa riorganizzazione è un altro passo nella strategia di Aramco volta a sviluppare un business globale integrato a valle che migliora la nostra competitività massimizzando tutta la catena di valore degli idrocarburi ". La riorganizzazione dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. (Res)