Business news: Iran-Cina, per Zarif piano cooperazione con Pechino sarà sottoposto a parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di cooperazione tra Iran e Cina che prevede investimenti per 400 miliardi di dollari in 25 anni sarà sottoposto, una volta completato, alla approvazione del parlamento dell’Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, citato dall’agenzia di stampa “Irna”. Ribadendo che, nell'ambito del documento citato, Teheran non consegnerà “nemmeno un centimetro quadrato del suolo iraniano” o consentirà “lo sfruttamento esclusivo della Cina o di qualsiasi altro paese” delle risorse iraniane, Zarif ha affermato che le due parti stanno intrattenendo negoziati in merito a questa storica cooperazione. “Il ministero degli Esteri iraniano ha già ricevuto le autorizzazioni necessarie ad avviare negoziati dall'amministrazione in carica", ha dichiarato il capo della diplomazia iraniano. “Una volta finalizzato il documento verrà presentato al parlamento iraniano nel caso cui vi siano modifiche di leggi in vigore”, ha aggiunto Zarif. Il ministro degli Esteri ha assicurato che “nessun punto del piano verrà nascosto al parlamento iraniano”. Il ministro degli Esteri iraniano ha respinto di recente le voci sulla possibile cessione alla Cina dell’isola di Kish, a nord dello Stretto di Hormuz, osservando che tali voci sarebbero diffuse da coloro che vogliono impedire uno sviluppo delle reazioni tra Teheran e Pechino. “Le relazioni della Repubblica islamica dell'Iran con la Cina sono relazioni strategiche basate su interessi comuni e rispetto reciproco”, ha proseguito Zarif ribadendo che l’accordo con Pechino tiene conto dell'interesse nazionale e pertanto non è prevista la cessione dell’isola Kish la vendita di petrolio a buon mercato alla Cina. La Cina e l'Iran stanno negoziando da tempo un accordo che vedrebbe il flusso di ingenti investimenti nel paese mediorientale, per un ammontare stimato di 400 miliardi di dollari in 25 anni. La bozza dell’accordo, pubblicata di recente dal quotidiano statunitense “New York Times” prevede l’espansione del ruolo di Pechino nell’economia iraniana in quasi tutti i settori: banche, telecomunicazioni, porti, ferrovie e altri progetti. In cambio, l'Iran consentirà una regolare fornitura di petrolio ad un prezzo scontato per 25 anni. L’accordo dovrebbe prevede anche un aumento della cooperazione militare, tra cui l’addestramento del personale ed esercitazioni congiunte, oltre allo sviluppo di armamenti e la condivisione di informazioni di intelligence. L’accordo sarebbe stato proposto per la prima volta dal presidente cinese Xi Jinping durante la sua visita del 2016 a Teheran, ma solo nelle ultime settimane il progetto è stato approvato dal governo iraniano. (Res)