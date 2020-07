Business news: Sudafrica, rientrati nel paese 300 minatori del Mozambico dopo fine restrizioni Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 300 minatori mozambicani sono tornati in Sudafrica per riprendere il loro lavoro dopo la revoca delle restrizioni ai movimenti disposta nel quadro della pandemia di coronavirus. Si tratta, ha riferito alla stampa sudafricana il portavoce del Servizio immigrazione mozambicano Juca Bata, del secondo gruppo di minatori che fanno ritorno alle loro attività in meno di dieci giorni: il primo aveva interessato 200 minatori della compagnia AngloGold Ashanti. Secondo il portavoce, tutti sono stati testati per verificare che non avessero contratto il Covid-19 e hanno osservato un periodo di isolamento. Circa 12mila minatori mozambicani, principalmente delle province meridionali del paese, lavorano nelle miniere sudafricane: il settore era stato congelato a marzo quando il governo di Pretoria ha annunciato un blocco a livello nazionale. (Res)