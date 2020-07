Business news: Zimbabwe, ministro delle Finanze prevede contrazione economica del 4,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dello Zimbabwe dovrebbe ridursi del 4,5 per cento quest'anno a causa delle ricadute della pandemia di Covid-19 e di una brutale siccità legata al cambiamento climatico. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Mthuli Ncube, in un discorso in parlamento. Secondo il ministro, il settore minerario si contrarrà del 4 per cento mentre l'inflazione dovrebbe gradualmente scendere al 300 per cento entro dicembre, rispetto al 737,36 per cento a cui si attesta attualmente. Nel 2021, ha aggiunto, l’economia dovrebbe conoscere un rimbalzo tornando a crescere del 7,4 per cento. Quanto alle esportazioni, dovrebbero restare ad un buon livello, nonostante lo shock, diminuendo solo leggermente a 1,53 miliardi di dollari nei primi cinque mesi di quest'anno contro gli 1,56 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso. (Res)