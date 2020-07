Business news: Sudafrica, approvato piano di salvataggio di South African Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I creditori di South African Airways (Saa) hanno approvato un piano di salvataggio per la compagnia aerea in difficoltà che richiede almeno 10 miliardi di rand (596 milioni di dollari) in nuovi finanziamenti. Il piano, si legge in una nota della compagnia, prevede il ridimensionamento della flotta della compagnia aerea e la perdita di posti di lavoro prima della graduale ripresa delle operazioni man mano che le restrizioni causate dal Covid-19 saranno revocate. “È un importante passo avanti per la compagnia aerea e fornisce la certezza tanto necessaria verso una ristrutturazione di Saa”, ha affermato l'amministratore della compagnia, Siviwe Dongwana. Ora la palla passa al Dipartimento delle imprese pubbliche (Dpe ) che sarà incaricato di inviare una lettera agli amministratori con un impegno di finanziamento prima della scadenza stabilita nel piano di salvataggio. Non è ancora chiaro da dove provengano i finanziamenti dopo che il ministro delle Finanze, Tito Mboweni, ha deciso di non assegnare nuovi fondi di emergenz governativi alla compagnia. Saa, che non realizza profitti dal 2011, è entrata in protezione fallimentare nel dicembre scorso e ha sospeso i voli passeggeri a marzo quando il governo ha imposto uno dei blocchi più severi al mondo per contenere la pandemia di coronavirus. (Res)