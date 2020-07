Business news: concluso dialogo ministeriale Ue-Sudafrica, ribadito impegno per rilancio partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell Fontelles, e il ministro delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, hanno co-presieduto la 14ma sessione ministeriale del Dialogo politico nel contesto del partenariato strategico, che si è svolta in videoconferenza. All'incontro hanno partecipato anche il commissario per il Commercio dell'Unione europea, Phil Hogan, il commissario dell'Unione europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, il ministro del Commercio, dell'industria e della concorrenza sudafricano, Ebrahim Patel, e il ministro delle Finanze sudafricano Tito Titus Mboweni. Nel corso della conferenza, si legge in una nota del Servizio per l’azione esterna dell’Ue (Seae),entrambe le parti hanno discusso su come adattare il loro partenariato strategico nel difficile contesto della pandemia di Covid-19 e il suo impatto, le priorità politiche, sociali ed economiche in Sudafrica e nell'Unione europea e la preparazione del summit Unione europea-Unione africana. (Beb)