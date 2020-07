Ue: Amendola su negoziato, nostra stella polare è difendere Italia, Europa e agire senza veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda giornata di lavori sta per concludersi. “I negoziati continueranno domani, per noi con la stessa stella polare: difendere l’Italia, l’Europa e la capacità di agire senza veti”: lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari economici, Enzo Amendola, che si trova a Bruxelles al seguito del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da ieri impegnato nei lavori del Consiglio Ue volti a trovare un’intesa sul fondo per la ripresa. (Beb)